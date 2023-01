Man sollte überlegen, was das Longieren physikalisch bedeutet. Dann kommt man darauf, dass das Pferd auf der Kreislinie ständig gegen die Zentrifugalkraft arbeiten und sich ausbalancieren muss. Schafft es das (noch) nicht, driftet es nach außen und hängt durchaus mal in der Longe. Die Longe, die das Pferd auf die Kreislinie "zwingt", ist dann kein Zwangsmittel, ein Hilfszügel aber schon? Unlogisch. Ein dem Ausbildungsstand angepasster Hilfszügel kann dem Pferd, das das Vorwärts-Abwärts noch nicht kennt, den Weg in die Tiefe zeigen. Er kann aber auch einen gewissen Rahmen vorgeben, der mehr einer Arbeitshaltung entspricht. Er verhindert die (übertriebene) Außenstellung an der Longe und zwar so, dass man weitaus weniger mit der Longe selbst einwirken muss. Man kann mit oder ohne Hilfszügel gut oder miserabel longieren. Es ist nicht das Material, auf das es ankommt. Sandrina Illes aus Wien