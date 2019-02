Energiebündel richtig trainieren

Übung 2: Aus-Knopf installieren

Eine ähnliche Strategie können Sie auch unter dem Sattel anwenden. Lassen Sie Ihr Pferd ruhig stehen, geben Sie die Zügel lang und kraulen Sie es am Widerrist. Dort sitzt ein Wohlfühl-Knopf, den Sie sehr gut nutzen können, um einen Aus-Schalter im Sattel zu installieren.

Kraulen Sie Ihr Pferd am besten immer wieder am Widerrist, wenn es entspannt ist. Hat das Pferd diese Stelle mit positiver Entspannung verknüpft, können Sie es in spannigen Momenten an dieser Stelle kraulen und das Pferd wird leichter wieder runterkommen.