Atemwegserkrankungen beim Pferd: Kehlkopfpfeifen & Co.

Wissenswertes zu Erkrankungen rund um Kehlkopf, Rachen und Nasengänge »Die Atemluft bedeutet Leben, Bewegung und Leistung«, betont Dr. Aleksandar Vidovic. Die Lunge ist das Portal, an dem die Atemluft und das Blut sich treffen. Doch bevor die Atemluft über die Luftröhre die Lunge erreicht, muss sie einen Kanal passieren, der aus Nasengängen, Rachen und Kehlkopf besteht. In diesem Kanal, den man obere Atemwege (OA) nennt, können sich viele Hindernisse auftun, welche die Luftzufuhr einschränken. Alle diese Krankheiten, oder besser gesagt Zustände, welche die oberen Atemwege verlegen, bezeichnet man in Fachkreisen als »obstruktive Erkrankungen der oberen Atemwege« (Obstruktion = Verlegung; Verstopfung). Das Kehlkopfpfeifen ist nur eine von mehreren Erkrankungen.

Eine obstruktive Erkrankung der oberen Atemwege beim Pferd verursacht immer eine eingeschränkte Luftzufuhr, welche, in Abhängigkeit ihres Ausmaßes, auch einen Leistungsabfall nach sich zieht. Diese Tatsache macht die Diagnostik und Therapie dieser Erkrankungen seit jeher zu einem wichtigen und spannenden Gebiet der Pferdemedizin. Aber warum haben die obstruktiven Erkrankungen der oberen Atemwege eine so große Leistungsauswirkung? Die Antwort darauf liegt in der Strömungslehre der Physik und wurde bereits im Jahr 1846 festgelegt. Stichwort: »Poiseuille’s Gesetz«. Wenn der Durchmesser eines Rohrs um die Hälfte sinkt, verringert sich der Luftstrom in dem Rohr nicht auch etwa um die Hälfte, sondern um das 16-fache!

Symptome bei Erkrankungen der oberen Atemwege Atemgeräusche

verminderte Leistungsfähigkeit

Pferd hustet, verschluckt sich oft

Schluckstörungen (Dysphagie)

klarer bis schleimig-eitriger Nasenausfluss

Futter in der Luftröhre: Pferd hustet und würgt, im Nasenausfluss sind Futterreste

geschwollene Kehlgangs-Lymphknoten

Anlehnungsprobleme

Atmungsgeräusche die nur in der Bewegung vorkommen, mit oder ohne Leistungsabfall

Geräusche verschlimmern sich unter Belastung

schnarchend-schlotterndes Atemgeräusch, vor allem bei starker Belastung und Beizäumung Kehlkopfpfeifen & Co.: Welche Erkrankungen der oberen Atemwege gibt es? Die wichtigsten Krankheiten aus einer immer länger werdenden Liste sind Kehlkopfpfeifen (Hemiplegia laryngis), dorsale Verlagerung des Gaumensegels (DDSP), Entrapment der Epiglottis, pharyngeale Zysten sowie der dynamische Pharyngealkollaps (DPC).

Wehnert Inzwischen sind auch mobile Untersuchungen mit speziellen Endoskopen möglich.



Risikopatienten für Kehlkopfpfeifen & Co. Hengste und Wallache erkranken bis zu sechsmal häufiger an primärem Kehlkopfpfeifen als Stuten. Die Gaumensegelverlagerung betrifft vorwiegend Pferde unter fünf Jahren. Pferderassen, bei denen eine 4BAD häufiger vorkommt (angeborene Kehlkopfmissbildung als Ursache für Kehlkopfpfeifen) sind die Kaltblüter, Haflinger und Isländer.