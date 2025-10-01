Körperwahrnehmung für Reiter: Neuer Kurs für Balance im Sattel

Entdecke, wie du in deinem Körper Stabilität und Balance findest und zugleich beweglich bleibst und mit Leichtigkeit lernst. Mit dieser Erfahrung baust du eine neue Art der Verbindung zu dir selbst und zu deinem Pferd auf. Entdecke, wie du durch die Unterstützung gezielter Sitzschulung, Bewegungs-Lektionen aus der Feldenkrais-Methode und der Bodenarbeit mit Pferden, deine Körperwahrnehmung schärfst und das Erfahrene auf den Umgang mit Pferden und aufs Reiten überträgst. Für die Übungen am Pferd stehen Lehrpferde zur Verfügung.