Körperwahrnehmung für Reiter: Neuer Kurs für Balance im Sattel

Entdecke, wie du in deinem Körper Stabilität und Balance findest und zugleich beweglich bleibst und mit Leichtigkeit lernst. Mit dieser Erfahrung baust du eine neue Art der Verbindung zu dir selbst und zu deinem Pferd auf. Entdecke, wie du durch die Unterstützung gezielter Sitzschulung, Bewegungs-Lektionen aus der Feldenkrais-Methode und der Bodenarbeit mit Pferden, deine Körperwahrnehmung schärfst und das Erfahrene auf den Umgang mit Pferden und aufs Reiten überträgst. Für die Übungen am Pferd stehen Lehrpferde zur Verfügung.
In diesem Seminar erfährst du, wie …
- mit der Feldenkrais-Lektion "Der Twist", Drehungen mühelos gelingen, wenn immer mehr Bereiche deines Körpers in deine Aufmerksamkeit gelangen.
- dein Reitersitz und das Reiten von Wendungen und Seitengängen sich durch bewusstes Ansteuern verschiedener Körperregionen verbessert
- Stabilität entsteht, über eine gute Ausrichtung deines Körpers
- gute Spannkraft dein Pferd beim Reiten entlastet
- ein freier Blick beim Führen und Reiten deines Pferds wirkt
- du einen "roten Faden" – Ziele für dich und dein Pferd formulieren kannst. Klar, aber doch flexibel.
1-Tages-Seminar für Pferdemenschen mit Nicole Künzel und Alena Brandt am Sonntag, den 04. Oktober 2025, 10-17 Uhr in 30938 Burgwedel, Fuhrberg. Kosten 150 Euro. Gesunde Snacks, Tee und Kaffee sind an diesem Tag inklusive. Melde dich jetzt an unter: www.evipo.de / info@evipo.de