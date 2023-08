Was bringt's beim Reiten? Das Becken ist unser wichtigstes Kommunikationsmittel beim Reiten, es überträgt die Bewegungen vom Pferd auf den Reiter und umgekehrt. Es sollte locker in allen Gangarten und in alle Richtungen mitschwingen können. Losgelassenheit und Spannkraft dürfen sich nicht ausschließen. Der zweite Krieger ist eine prima Übung, um Becken und Hüfte zu öffnen und den Rumpf zu stabilisieren. Gleichzeitig wird der Oberschenkel gedehnt, der Brustkorb geöffnet und der Beckenboden gestärkt.

Wie geht's? Die Standhaltungen beim Yoga eignen sich besonders gut für Dehnübungen. Mit einer Grätsche beginnen, den hinteren Fuß zum Stabilisieren am besten quer gegen eine Wand stellen, das rechte Bein beugen. Dabei sollten Fuß und Kniegelenk übereinander stehen und das Knie in Richtung kleiner Zeh zeigen. Mit der linken Hand stützen Sie sich an der Wand ab, den rechten Arm ausstrecken, dabei die Schultern tief lassen.

Wichtig: Das Gewicht gleichmäßig auf beiden Beinen verteilen. Die Hüfte sollte sich nicht zum angewinkelten Knie mitdrehen, sondern zentriert bleiben. Die Spannung dreißig Sekunden halten, dann die Seite wechseln.