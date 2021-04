Übungen mit dem Stangenquadrat 4 Stangen, ein Quadrat, 7 Übungen

1/7 Beginnen Sie mit einem Quadrat mittig in der Bahn, damit Sie es von allen Seiten gerade anreiten können. Reiten Sie im Schritt mittig über eine Seite in die Box und an der gegenüberliegenden Seite wieder hinaus. Ziel: Ihr Pferd lernt, die Beine über den Stangen sauber zu heben und in einen gleichmäßigen Rhythmus zu finden. Beim Stangentraining sollte das Pferd die Nase auf Höhe des Buggelenks tragen. Halten Sie im Quadrat an, zunächst aus dem Schritt, später auch aus Trab und Galopp. „Das erfordert Durchlässigkeit und Gehorsam des Pferds und eine präzise Hilfengebung des Reiters“, so Westerntrainer Christoph Lamprecht (laah.de). Bei einer Drehung in der Box müssen sowohl die Vorder- als auch die Hinterbeine des Pferds sauber mittreten. „Bei dieser Übung nimmt die Hinterhand Last auf und die Vorderhand wird leicht“, erklärt Westerntrainerin Ann-Katrin Querbach (ak-trainingstable.de).