Hagebutten für Pferde: Immunsystem stärken

Hagebutten als natürliche Stärkung für das Immunsystem und die Gelenke Die Hagebutte gilt nicht nur für Menschen als echtes Powerfood, sondern auch für Pferde. Die kleinen, roten Früchte der Wildrosenpflanze sind reich an wichtigen Nährstoffen und unterstützen das Immunsystem sowie die Gelenkgesundheit von Pferden. Besonders in den Herbst- und Wintermonaten, wenn das Wetter rauer wird und die Gefahr von Infekten steigt, können Hagebutten für Pferde eine wertvolle Ergänzung im Futterplan sein.

Warum sind Hagebutten so gesund für Pferde? Hagebutten sind besonders reich an Vitamin C. Tatsächlich enthalten sie bis zu 1.500 Milligramm Vitamin C pro 100 Gramm – das ist deutlich mehr als beispielsweise Zitrusfrüchte. Vitamin C stärkt das Immunsystem, fördert die Wundheilung und unterstützt den Aufbau von Kollagen, das für gesundes Bindegewebe und starke Gelenke unerlässlich ist. Für Pferde bedeutet dies eine Verbesserung der allgemeinen Widerstandskraft und eine Unterstützung der Gelenkfunktionen, insbesondere bei älteren Pferden oder solchen mit Gelenkproblemen wie Arthrose.

Neben Vitamin C enthalten Hagebutten auch Antioxidantien, die freie Radikale neutralisieren und so den Körper bei der Bekämpfung von Entzündungen unterstützen. Zusätzlich fördern wertvolle Fettsäuren die Haut- und Fellgesundheit beim Pferd, die enthaltenen Pektine und Ballaststoffe unterstützen die Verdauung.

Dosierung: Wie viel Hagebutte ist für mein Pferd gesund? Obwohl Hagebutten für Pferde gesund sind, sollten sie in Maßen gefüttert werden. Die oft empfohlene Menge liegt bei etwa 10 bis 20 Gramm getrocknete Hagebutten pro 100 Kilogramm Körpergewicht des Pferdes täglich. Dies entspricht für ein durchschnittliches Großpferd etwa 50 bis 100 Gramm Hagebutten am Tag. Es ist ratsam, mit einer kleineren Menge zu beginnen und die Verträglichkeit zu beobachten, bevor man die Dosis steigert. Auch als Leckerli-Ersatz sind Hagebutten für viele Fellnasen ein schmackhafter Leckerbissen und werden sehr gerne gefressen.