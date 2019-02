Gegen schweißnasses Winterfell - so halten Sie Ihr Pferd trocken

Nicht nur dem Reiter wird beim Reiten warm, auch das Pferd beginnt meist zu schwitzen. Im Sommer ist das weniger tragisch, doch in der kalten Jahreszeit gibt es dabei ein Problem: Ein plüschiges Winterfell wird beim Training im Winter schnell nass - gleich, ob beim Ausritt oder beim Training in der Halle.

Mit unseren Tipps sorgen Sie dafür, dass es gar nicht erst so weit kommt. Und wenn es doch man nasser geworden ist als gewollt: So bekommen Sie das Fell auch schneller wieder trocken. Es gibt also keine Ausreden mehr, im Winter nicht zu trainieren!